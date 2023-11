Veranstalter hadern mit der Stadtverwaltung Ärger um mehr Sicherheitskräfte für die Karnevals-Party „Da simmer dabei“

Warum die Stadt mehr Security verlangt, begründet Rathaussprecher Lukas Maaßen so: „Das Oktoberfest hat gezeigt, dass an Sicherheit nicht gespart werden darf.“ Dort sei es zu einer Schlägerei gekommen, bei der es auch Verletzte gegeben habe. Der Ordnungs- und Sicherheitsdienst der Stadt habe einschreiten müssen. Für Marc Pesch ist das kein Argument: Schließlich habe er seine Anfrage in Sachen Security bereits am 18. Oktober an die Stadt gestellt – „und das war drei Tage vor dem Oktoberfest“.