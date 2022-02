Bauprojekte in Grevenbroich : Ärger um Öko-Garagenhof an Nordstraße

Bereits im Januar 2020 hatten Frank Gazon (r.) und Alexander Kames das Garagenhof-Projekt an der Nordstraße vorgestellt. Foto: Wiljo/Wiljo Piel

Grevenbroich Makler kritisiert Stadt. Warum wird in Hemmerden an der Daimlerstraße etwas erlaubt, das in Grevenbroich verboten wurde? Wie es nun weiter geht.

Warum erlaubt die Stadt einen Garagenpark an der Daimlerstraße in Hemmerden, verbietet aber ein ähnliches Projekt an der Nordstraße in Grevenbroich? Diese Frage stellt sich der Immobilienmakler Frank Gazon, der mit dem Unternehmen „Future Construct“ bereits seit etlichen Monaten eine Art „Öko-Garagenpark“ neben der Kames-Maschinenhalle plant. Vor dem Oberverwaltungsgericht Münster kämpft er für eine Realisierung dieses Vorhabens.

In Hemmerden will das Unternehmen „Special Select Invest“ bis April einen XXL-Garagenpark nach US-Vorbild fertigstellen. Vier Millionen Euro werden in 149 Einheiten für Autos, Wohnmobile, Motorräder oder andere Güter investiert. Dass Rat und Verwaltung ein solches Projekt genehmigt haben, wundert Frank Gazon, denn er hat andere Erfahrungen gemacht. Der von im geplante „erste nachhaltige Garagenhof in NRW“ wurde abgelehnt.

Rund 130 Garagen mit Solarmodulen und Ladesäulen für E-Autos waren auf einem 6000 Quadratmeter großen Privatgelände neben der Kames-Halle geplant, „rundum begrünt“, wie Gazon sagt. 2020 reichte er eine Bauvoranfrage im Rathaus ein – kurz darauf trat überraschend eine Veränderungssperre für das Grundstück ein, unterzeichnet per Dringlichkeitsbeschluss von Bürgermeister Klaus Krützen und dem damaligen Vorsitzenden des Planungsausschusses, Wolfgang Kaiser.

Frank Gazon wertet dies als „Verhinderungspolitik“, er reichte Klage vor dem Oberverwaltungsgericht ein. „Seitdem warten wir darauf, dass es zu einer Entscheidung kommt“, berichtet der Grevenbroicher. „Die Mühlen dort mahlen leider langsam.“ Aktuell geht er davon aus, dass es voraussichtlich im nächsten Herbst einen Verhandlungstermin in Münster geben wird, dem er optimistisch entgegenblicke. „Die erlassene Veränderungssperre ist haltlos, daher stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir gewinnen werden“, sagt Gazon. Sollte dies der Fall sein, wolle er die Stadtverwaltung auch „für entgangene Einnahmen“ zur Kasse bitten.

Bürgermeister Klaus Krützen hatte die Veränderungssperre damals so begründet, dass die Strukturwandel-Kommune Grevenbroich mehr Arbeitsplätze schaffen wolle, dafür sei ein Garagenhof nicht das richtige Mittel. Die Fläche solle daher für Dienstleister, Handwerker und weitere nicht störende Betriebe zur Verfügung gestellt werden, die Jobs bieten. „Eine solche Vermarktung plant Alexander Kames als Eigentümer des Geländes schon seit vielen Jahren – leider erfolglos“, schildert Gazon, der sich im Übrigen fragt, wie viele Arbeitsplätze denn in Hemmerden geschaffen werden.