Plötzlich Sperrung in Neuenhausen Ärger um mangelnde Baustellen-Kommunikation

Am Donnerstag vergangener Woche haben Anwohner von Sanddornweg und Ahornstraße in Neuenhausen ihren Augen nicht getraut: Straßensperrung! Kein Durchkommen mehr für sie und ihre Autos. Und das ohne vorherige Ankündigung. Das löste einmal mehr Beschwerden aus. Schon in den Tagen Kostenpflichtiger Inhalt davor hatte es Ärger gegeben – unter anderem wegen völlig verdreckter Straßen. Doch dann wendete sich plötzlich alles zum Guten: Am Samstagmorgen ist die Baustelle (in dem Bereich werden neue Kanalrohre verlegt) so aufgeräumt worden, dass Anwohner und auch Rettungsfahrzeuge wieder durchfahren können.