Nach dem Ärger um „Da simmer dabei“ Ordnungsdezernent stellt klar: Stadt will keine Veranstaltungen verhindern

An den tollen Tagen gibt es gleich zwei Partys im Festzelt auf dem Marktplatz in Wevelinghoven: Am 9. Februar lädt der Ballspielverein zu „Karneval total“ ein, am darauf folgenden Abend geht es mit „Da simmer dabei“ der Veranstalter Marc Pesch und Dustin Thissen weiter. Da sich beide Feten gleichen, werde die Stadt sie auch gleichbehandeln, sagt Jansen. So werde etwa ein Glasverbot für den Marktplatz an beiden Abenden ausgesprochen.