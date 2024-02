30er-Zone Willibrordusstraße Ärger über Temposünder in Neuenhausen

Der Neuenhausener Heinz Pesch sieht Handlungsbedarf an der Willibrordusstraße: Seit Jahren beobachtet er nahezu täglich, dass sich Autofahrer im Abschnitt zwischen dem alten Bäckerei-Standort und dem Schützenplatz nicht ans Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde halten. Das ärgert ihn – weil er darin eine Gefahrenquelle sieht: Die Grundschule grenzt an die Straße. Und weil der Bürgersteig in dem Bereich wegen hoch stehender Baumwurzeln alles andere als ebenerdig ist, würden immer wieder Rollstuhlfahrer auf die Straße ausweichen. Da wäre mehr Vorsicht angebracht, meint Pesch.