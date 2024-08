Grünpflege in Grevenbroich Sprießendes Unkraut sorgt für Ärger im Stadtgebiet

Wer in die Carl-Orff-Straße im Gustorfer Malerviertel einbiegt, sieht sich der geballten Vielfalt heimischer Wildbotanik gegenüber. In dem vor Jahren noch mit Blumen bepflanzten Beet am Eingang zum Wohngebiet schießt das Unkraut in die Höhe, teilweise hüfthoch. Gepflegt sieht anders aus. Das meint auch Anlieger Wilfried Lüttgen, der sich über das wuchernde Grünzeug ärgert – und darüber, dass sich die Stadtbetriebe des Wildwuchses nicht annehmen. „Ein bisschen Pflege wäre nicht schlecht“, meint der Gustorfer.