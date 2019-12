Verkaufsoffener Sonntag zog viele Besucher in die Grevenbroicher City : Adventszauber in der Innenstadt

Adventszauber in der Innenstadt

Verkaufsoffener Sonntag zog viele Besucher in die Grevenbroicher City

Auch das Grevenbroicher Schützenkönigspaar Marco und Andrea Borgwardt beteiligte sich am Waffelbacken für den guten Zweck. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Zwei Tage lang lockten die Innenstadthändler zum „Grevenbroicher Adventszauber“, dazu eingeladen hatte der Werbering. An beiden Tagen war die City gut besucht, und auch am verkaufsoffenen Sonntag füllte sich die Fußgängerzone mit dem Öffnen der Geschäfte zusehends. Auch auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz herrschte reges Treiben.

Dafür sorgte auch die ehemalige Bürgermeisterin Ursula Kwasny gemeinsam mit dem amtierenden Schützenkönigspaar Marco und Andrea Borgwardt, dem SPD-Kreisfraktionschef Rainer Thiel und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Stundenlang gossen sie den leckeren Waffelteig von Café Breiden in glühend heiße Waffeleisen und verteilten die duftenden Backwerke gegen eine Spende an die Passanten. „Damit werden gleich drei gute Zwecke erfüllt“, lockte Petrauschke. „Zum einen schmecken die Waffeln hervorragend, das ist Zweck eins. Zum anderen kann jeder mit seiner Spende die Obdachlosen unterstützen und dafür sorgen, dass die Kinder auf dem Spielplatz Elsen demnächst ein Schiff zum Spielen vorfinden.“

„Das Spielgerät kostet insgesamt rund 80.000 Euro. Das kann die Stadt Grevenbroich alleine nicht aufbringen“, sagte Ursula Kwasny. „Deshalb haben wir es uns zum Ziel gesetzt, den Kauf des Mittelteils, der 25.000 Euro kostet, zu unterstützen, so dass die Stadt den Rest vielleicht wieder stemmen kann.“ Jeder durfte spenden, so viel er wollte. Ab fünf Euro gab es einen Königsorden von Majestät Borgwardt als Dankeschön dazu. „Ich durfte schon einige verteilen“, sagte er erfreut. „Bis jetzt sind wir sehr zufrieden.“ Rund ging es auf der benachbarten Eisstockbahn, an der sich vor allem die Kinder vergnügten.