Dorfgemeinschaft Allrath Adventszauber, 9000 LED und leuchtende Hirsche in Allrath

Vorweihnachtliche Stimmung gibt es nicht nur auf den Weihnachtsmärkten in Städten, viele Dörfer stellen in der Adventszeit eigene, stimmungsvolle Events auf die Beine – so wie die Dorfgemeinschaft „Allrath aktiv“ mit dem „Allrather Adventszauber“ am Sonntag, 3. Dezember. Er ist ein Treff für viele Bewohner, Familien und Vereine. Entstanden sei der Adventszauber vor vielen Jahren aus dem Weihnachtsbaumschmücken, berichtet Cathrin Hassels, Vorsitzende der Dorfgemeinschaft „Allrath aktiv“. „Das gehört auch heute noch dazu, doch es gibt noch viel mehr.“ Nach der Pandemie wurde der kleine Adventsmarkt 2022 auf dem Hof der ehemaligen Schule wiederbelebt. „Das Besondere ist, dass alle Vereine und Gruppierungen im Dorf mitmachen“, erzählt die Vorsitzende. Der Kronprinzenzug beispielsweise besetze den Grillstand, das Vorstandsteam der Dorfgemeinschaft übernehme die Cafeteria. Zunächst wird ab 14 Uhr am Allrather Platz der von den Stadtbetrieben aufgestellte Weihnachtsbaum geschmückt, „mit Kugeln sowie mit Holzfiguren und -sternen, die Kita-Kinder vor einigen Jahren gebastelt haben“. Von 14.30 bis 21 Uhr geht es beim Adventszauber auf dem früheren Schulhof weiter. „Der Nikolaus kommt vorbei und verteilt Weckmänner. Für Kinder gibt es eine Eisenbahn als Fahrgeschäft“. Reibekuchen, Würstchen, Waffeln, Kuchen, Glühwein und Live-Musik warten auf die Besucher sowie unter Zeltdächern einige Verkaufsstände – „mit Adventsgestecken, Weihnachtsdeko, selbst gemachten Likören und anderen Geschenk-Ideen“. Was fehlt? „Wir könnten noch ein paar helfende Hände für Auf- und Abbau gebrauchen“, sagt Hassels. Mit dem Adventszauber startet zudem der lebendige Adventskalender mit neun Türchen.