Weihnachtszeit in Grevenbroich : Adventsmarkt und Sterne trotz Krise

Auch in diesem Jahr soll es den Weihnachtsmarkt vor dem Aten Rathaus gegeben – allerdings öffnet er erst um 12 statt um 11 Uhr. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wird am 23. November eröffnet, auch die City-Adventsbeleuchtung wird es nach derzeitigem Stand wieder geben. Und in Dörfern dürften ebenfalls wieder Sterne leuchten – der Krise zum Trotz.