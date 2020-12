Einrichtungsleiterin aus Grevenbroich : Im Einsatz für pflegebedürftige Menschen

Serie Grevenbroich Adriana Wrobel ist Einrichtungsleiterin des ambulanten Pflegedienstes und der Tagespflege „Alte Weberei“ der Caritas in Grevenbroich und hat in dieser Zeit gut zu tun. „Es ist immer eine Herausforderung, alles zu koordinieren“, berichtet sie.

Die Planungen für die Tagespflege ist weniger aufwendig, weil überwiegend gleiche Gäste an festen Tagen kommen. Coronabedingt wurde die Zahl der Gäste von 16 auf maximal zehn pro Tag begrenzt. Für die Gäste der „Alten Weberei“ ist der Kontakt untereinander enorm wichtig. Nach der dreimonatigen Pause während des ersten Lockdowns war die Wiedersehensfreude groß: „Als die das erste Mal wieder kommen konnten, sind bei vielen Tränen der Erleichterung geflossen“, berichtet Wrobel. Auch für die Klienten in der ambulanten Pflege sei die Zeit schwer, weil alltägliche Dinge wie der Einkauf schwieriger oder ein Besuch im Café unmöglich seien. „Die soziale Isolation ist für die Menschen am schlimmsten“, meint sie.

Durch die vielen Vorgaben, die sie umsetzten muss, ist der Arbeitsaufwand größer als vor der Pandemie. Auch das Tragen der FFP2-Masken den ganzen Tag über sei anstrengend, aber beklagen will sie sich nicht. „Man muss die Dinge auch positiv interpretieren. Es nützt nichts, immer alles infrage zu stellen“, findet sie. Ihren Job macht die 40-Jährige mit Herzblut. „Das war immer mein Wunschberuf und er erfüllt mich“, resümiert sie. Bei einer vollen Stelle bleibt ihr wenig Zeit für sich. „Ich sitze nicht auf der Couch“, erzählt die Mutter einer neunjährigen Tochter lachend. Denn am Wochenende wartet zu Hause alles, was in der Woche liegen geblieben ist. Aber ein entspannendes Ritual gönnt sie sich an freien Tagen doch: „Ich liebe es, morgens in Ruhe meinen Kaffee zu trinken und zu bügeln“, sagt die Powerfrau.