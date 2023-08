ADFC-Vorsitzender in Grevenbroich Wolfgang Pleschka im Alter von 69 Jahren gestorben

Pleschka und sein Team beim ADFC haben beträchtlichen Anteil daran, dass Grevenbroich fahrradfreundliche Kommune geworden ist. Mit einer klaren Meinung in der Sache, verbindlich im Ton – mit seiner freundlichen, gewinnenden Art wusste Wolfgang Pleschka andere zu motivieren. „Er hat sich sehr für den Fahrradverkehr in Grevenbroich und in der Region eingesetzt“, sagt Heribert Adamsky, Kreisvorsitzender des ADFC. So habe er sich für die erste Fahrradstraße in Grevenbroich stark gemacht.