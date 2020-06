Ade „Zille“ : Kneipen-Ruine in Grevenbroich wird ab Montag abgerissen

Grevenbroich Der Termin steht: Am kommenden Montag, 29. Juni, wird mit dem Abriss der „Zille“ begonnen. Das kündigte jetzt die Stadtentwicklungs-Gesellschaft (SEG) an. Damit sind die Tage der Kneipen-Ruine gezählt, ein über Jahrzehnte hinweg beklagter Schandfleck verschwindet aus der Grevenbroicher City.

Die Gaststätte am Steinweg zählte früher zu den Kult-Treffs in der Innenstadt. Immer wieder lockte die Gastronomie auch mit ungewöhnlichen Aktionen das Publikum an – für Beach-Partys wurden etwa tonnenweise Sand in das Gebäude geschaufelt. Vor mehr als 20 Jahren wurde die Kneipe geschlossen und dem Verfall preisgegeben.