Berufsorientierung in Grevenbroich Schule kooperiert jetzt mit Actega

Eine Brücke zwischen den künftigen Auszubildenden und der Wirtschaft soll sie schlagen: Eine Schulpartnerschaft als solche Brücke ist nun zwischen dem Unternehmen Actega und der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt entstanden. Actega Rhenania in Wevelinghoven ist Spezialist für Lacke und Klebstoffe, vor wenigen Jahren hatte das Unternehmen an seinem Standort an der Rhenaniastraße einen neuen Laborkomplex in Betrieb genommen.