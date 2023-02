Neue Ausstellung in Grevenbroich Acht Fotografen zeigen Werke in der Galerie Dielämmer

Grevenbroich · In der Galerie am Markt in der Grevenbroicher Innenstadt sind jetzt ganz unterschiedliche Fotografien zu sehen. Eine Frau und sieben Männer stellen dort aus.

26.02.2023, 14:38 Uhr

Die Fotografen: Udo Bechmann, Uwe Dressler, Dieter Kunzke, Tilman Neubert, Frank Szafinski, Bernd Beuscher, Wolfgang Walter, Ursula Reinke. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Von Rudolf Barnholt