Rock-Sommernacht in Grevenbroich : Acht Bands rocken am Kraftwerk für krebskranke Kinder

Beste Stimmung am Kraftwerk Frimmersdorf: die Band „Antidepressiva“ mit ihren Fans beim Rock-Sommernacht-Festival. Foto: Robert Papierz

Grevenbroich „Rock am Ring“-Feeling am Welchenberg: Die fünfte Rock-Sommernacht zog an zwei Tagen viele Hundert Fans auf das Festival-Gelände an der Energiestraße. Und es soll nicht das letzte Spektakel dieser Art gewesen sein.

Die Stimmung war super, das Wetter toll – und reichlich Besucher waren auch da. Kurzum: die fünfte Auflage der Rock-Sommernacht war ein Erfolg. Kassensturz haben die Organisatoren zwar noch nicht gemacht, doch sie gehen davon aus, dass ihr Festival auch diesmal wieder einen ordentlichen Betrag für einen guten Zweck eingespielt hat. Der Erlös soll der Elterninitiative krebskranker Kinder zugute kommen.

„Es war grandios“, fasst André Ebel, Sprecher des Vereins „Rock-Sommernacht hilft“, die beiden Festival-Tage zusammen. Schon am Freitag kamen rund 700 Musikfans auf das Gelände am Frimmersdorfer Kraftwerk, am Samstag waren es etwas weniger, was vermutlich an den hochsommerlichen Temperaturen lag. Acht Bands sorgten im Schatten der Kühltürme für zwei heiße Rocknächte – besonders umjubelt wurden die Musikerinnen von „She‘s got balls“, die AC/DC perfekt coverten. Abgesagt hatte „Radiant“, deren Sänger erkrankt war.

„She‘s got balls“ coverten die bekanntesten AC/DC-Nummern. Foto: André Ebel

„Es was deutlich spürbar, dass die Leute wieder heiß auf solche Festivals sind“, sagt Ebel. Die Feierlaune am Fuße des Welchenbergs brachte die Organisatoren um Hansi Holz allerdings zeitweise ins Schwitzen. Als der anfangs prall gefüllte Kühlwagen in der Nacht zum Samstag immer leerer wurde, setzten die Helfer alles in Bewegung, um flüssigen Nachschub zu besorgen. „Zum Glück hat das sehr gut geklappt, sonst hätten wir auf dem Trockenen gesessen“, berichtet André Ebel.

Eine Woche lang war der ehemalige Fremdarbeiter-Parkplatz von RWE zum Festival-Gelände umgebaut worden – mit einer professionellen Bühne, Getränke-, Snack- und Merchandising-Ständen. An letzteren verkaufte der Verein übrigens erstmals T-Shirts mit dem Rock-Sommernacht-Logo, deren Erlös ebenfalls der Elterninitiative zugute kommen soll.

Festival-Erfinder Hansi Holz (l.) mit den Musikern von „La Ultima“. Foto: Robert Papierz

Gefeiert wurde an beiden Tagen bis nach Mitternacht. „Auch als die letzten Bands von der Bühne gingen, war noch lange nicht Feierabend“, schildert Ebel. „Die Leute blieben noch etwas hier, um zu klönen und gemeinsam ein Bier zu trinken.“ Mittendrin: die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU), die die Schirmherrschaft über das Festival übernommen hatte.

Dass es nach der gelungenen fünften auch eine sechste Auflage des Grevenbroicher Rock-Spektakels geben wird, steht für den Verein schon jetzt fest. RWE hat den Veranstaltern bereits mitgeteilt, dass sie auch im nächsten Jahr wieder das große Freigelände an der Energiestraße nutzen dürfen.

( NGZ)