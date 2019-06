Musikveranstaltung in Grevenbroich : Mehr Deutschsprachiges bei „Rock this Town“

Grevenbroich Am 29. Juni startet die vierte Auflage von „Roch this Town“ am Evita-Beach. Acht Bands treten bis Mitternacht non-stop hintereinander auf.

„Rock this Town“, heißt es am 29. Juni zum vierten Mal in Grevenbroich: Acht Bands werden den Evita-Beach rocken und mit ihnen das gewollt altersgemischte Publikum, denn: „Rock this Town ist familienfreundlich“, sagt Organisatorin Jenny Goergens, die damit sowohl den günstigen Eintrittspreis von nur drei Euro Sicherheitsgebühr meint, als auch den frühen Beginn um 16.30 Uhr. Aber auch die Musik sei familienfreundlich: Am Start sind diesmal die Bands Starlettes, Ötte, Stella Maris, Cold Shot Reloaded, John Born & Die Kolobries, Davy Jones and The Mainflowers und Radiant. Jede Gruppe hat laut Jenny Goergens exakt 40 Minuten Spielzeit - „Zugaben sind eingeschlossen“ - „damit wir bis 24 Uhr eine Punktlandung non stop hinbekommen. Dann ist nämlich die Sperrstunde für den Evita-Beach“, bedauert sie.

Jenny Goergens, Timo Gössing, Johann Wild und Willi Goergens mit dem Plakat für „Rock this Town“ auf der Evita-Beach-Bühne. Foto: Gundhild Tillmanns

Etwa 300 Besucher erwarten Jenny Goergens und Tim Gössing, der sie bei „Rock this Town“ tatkräftig unterstützt, zu der großen Open-Air-Veranstaltung. Das Datum sei diesmal bewusst vor die Sommerferien gelegt, betont die Veranstalterin. Und der Musiker Willi Goergens kann sich noch gut an den Vorläufer der heutigen Veranstaltung erinnern. „Rock his Town“ sei in seiner heutigen Form bereits in den 1980er Jahren aus einer Art von Protestveranstaltung gegen den damaligen städtischen Kulturbetrieb erwachsen. Damals hätten sich ganz bewusst auch Bands zum ersten Mal in der Öffentlichkeit präsentiert, die bis dahin nur in ihren Proberäumen existiert hätten, blickt Willi Goergens auf „alte Zeiten“ in der Südstadt-GoT zurück.

Info Acht Bands rocken den Evita-Beach Termin 29. Juni, ab 16.30 bis 24 Uhr, Einlass ab 16 Uhr, Evita-Beach. Eintrittspreis drei Euro Sicherheitsgebühr. Auf der Bühne Starlettes, Ötte, Stella Maris, Cold Shot Reloaded, John Born & Die Kolibries, Davy Jones and the Mainflowers, Radiant.

Und etwas von dieser „alternativen“ Kultur will Jenny Goergens nun auch beim vierten „Rock this Town“ wieder aufleben lassen. Die acht Bands, die diesmal auftreten, sind zwar durchweg bekannt. Sie verzichten aber auf allzu aufwändige Bühnentechnik und ermöglichen damit den absolut erschwinglichen Eintrittspreis.

Auf ein Wiedersehen freut sich Willi Goergens zum Beispiel mit den Starlettes, einer „Mädels-Band“, die gut im Geschäft war, bevor sich die Musikerinnen in die Mütterzeit verabschiedeten. Jetzt sind die die vier Frauen wieder da - „mit einer besonderen Bühnenperformance und sehr kritischen Texten“, freuen sich Jenny und Willi Goergens.

Neu dabei ist diesmal die Gruppe Radiant, die mit ihrem kraftvoll, aber melodischen Hardrock zum Abschluss des Konzertes auftreten wird. „Wir sind in diesem Jahr besonders deutschlastig“, kündigt Jenny Goergens die Gruppen Starlettes, Ötte und Stella Maris an, die alle auf Deutsch singen.