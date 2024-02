Kein Personal, ausstehende Genehmigung Abriss von altem Hallenbad in Grevenbroich verzögert sich um drei Wochen

An der Lage vor Ort hat sich derweil nichts verändert: Das Schwimmbad aus Mitte der 1970er Jahre steht eingezäunt am Friedel-Netzer-Weg, es sind auch Vandalismus-Schäden zu sehen. An dem Abbruchobjekt sind mehrere Bäume gefällt worden, auch wurden in den vergangenen Wochen alle relevanten Leitungen gekappt. Dem Abriss steht nichts mehr im Wege.