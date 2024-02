Ruine in Grevenbroich-Neukirchen Hallenbad-Abriss soll noch diesen Monat beginnen

Der Abriss des seit einem Jahr brachliegenden Schwimmbads am Friedel-Netzer-Weg in Neukirchen soll in drei Wochen beginnen. „Die Auftragsvergabe für den Rückbau wird im Laufe dieser Woche erfolgen“, sagt Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen: „Der Zeitplan sieht vor, dass die eigentlichen Arbeiten am 26. Februar beginnen.“ Erst sollen Gegenstände aus dem Bad entsorgt werden, dann sollen Entkernung und Rückbau erfolgen. Die Arbeiten umfasst auch die Demontage und fachgerechte Entsorgung asbestbelasteter Bauteile.