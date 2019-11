Anlagen in Grevenbroich : Abriss und Umbau für 140.000 Euro auf dem Elsener Friedhof

Elsen Auf dem Elsener Friedhof laufen zurzeit Abrissarbeiten an einem Gebäude neben der Trauerhalle, von der Deutsch-Ritter-Allee aus sind sie gut zu sehen. Der Abriss ist Teil von Bauarbeiten, für die insgesamt 140.000 Euro im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Grevenbroich eingeplant sind.

In die Umbauarbeiten auf dem Friedhof in Elsen wird auch die Trauerhalle nebenan einbezogen. Sie bleibt erhalten, wie die Stadt betont. Zwar hatte die Verwaltung in den vergangenen Jahren auf mehreren städtischen Friedhöfen im Stadtgebiet Trauerhallen geschlossen, weil sie immer seltener benutzt wurden. Mit diesem Schritt will die Stadt Kosten senken. Die Trauerhalle am Rande des Hülchrather Friedhofs wurde verkauft. Die Halle auf dem großen Friedhof in Elsen mit vielen Beerdigungen ist dagegen von einer Schließung nicht betroffen, sie wird recht häufig genutzt. „Im vergangenen Jahr fanden dort 76 Trauerfeiern statt“, erläutert Stephan Renner.