Straßenbeleuchtung in Grevenbroich : Abgeschossene Laternen in Gustorf leuchten wieder

Die Laternen an der Erlenstraße in Gustorf leuchten wieder. Foto: Kandzorra, Christian

Gustorf Die Leuchtkörper waren mehrmals mit Wurfgeschossen zerstört worden. Nun ist die Verlängerung der Erlenstraße wieder beleuchtet – damit Schulkinder nicht im Dunkeln unterwegs sein müssen.

Gute Nachrichten kommen aus Gustorf: Die Straßenlaternen entlang der Verlängerung der Erlenstraße leuchten wieder. Einen Monat nachdem sich Anwohner öffentlich über den dunklen Weg, der von Gustorf zum Schulzentrum Am Sodbach führt, beschwert hatten, setzte der Versorger NEW die Leuchten nun wieder instand – in Absprache mit der Stadtverwaltung, für die NEW als Dienstleister in Sachen Straßenbeleuchtung im Einsatz ist.