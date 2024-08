Sportwagen in Grevenbroich Abendliches Treffen der Autoszene bei Kaufland

Auch am Freitagabend sollen Fahrer sportlicher Autos in Grevenbroich aufgefallen sein, da allerdings weitaus unangenehmer als am Samstag: Wie unsere Redaktion erfuhr, sollen einzelne Fahrer gleich mehrmals hintereinander mit deutlich überhöhtem Tempo von Montzstraße in Richtung Monti über den Ostwall gebrettert sein. Die Polizei hatte dazu am Montag jedoch keine Erkenntnisse. Es hat in dem Zusammenhang keinen Einsatz gegeben.