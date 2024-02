Stadt Grevenbroich informiert Abdichtung von Gasleck in Elsen erfordert Straßensperrung

Wegen der Lage der betroffenen Leitung müssen die Arbeiter allerdings größeres Besteck auffahren: Nun mus auch ein Teil der Fahrbahn aufgerissen werden. Voraussichtlich von Montag, 5. Februar, bis Freitag, 9. Februar, dehnt sich das Baufeld laut Stadt auf die Fahrbahn aus. Für Fahrer ist das mit Beeinträchtigungen verbunden: Weil eine Mittelinsel im Weg ist und die Baustelle im Bereich der Ampel-Zufahrt liegt, kann der Verkehr in Richtung Orken nicht an den Arbeiten vorbeigeführt werden. „Daher wird die Einfahrt von der Rheydter Straße in die Düsseldorfer Straße für diesen Zeitraum gesperrt“, kündigt die Stadt an.