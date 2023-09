Marienoktav vom 10. bis 17. September 2023 Noithausener Pfarrkirche wird ab Sonntag wieder zum Wallfahrtsort

Die aktuelle Oktavwoche vom 10. bis 17. September steht unter dem Thema „Meine Maria“. Wie in den vergangenen Jahren wird die Kirche montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr für ein stilles Gebet vor dem frisch restaurierten Gnadenbild geöffnet. Zur Eröffnung findet am Sonntag, 10. September, 9.30 Uhr, eine Festmesse statt. Weitere Programmpunkte sind ein Evensong am Dienstag (19.30 Uhr), eine Kirchenführung mit Cornelia Schulte am Mittwoch (19 Uhr) und eine Messe mit Krankensalbung und anschließendem Frühstück am Donnerstag (9.15 Uhr).