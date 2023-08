Straßenverkehr in der City Ab jetzt gilt die Fahrradstraße in Grevenbroich

Grevenbroich hat jetzt seine erste Fahrradstraße. Entlang der Karl-Oberbach-Straße in der Innenstadt wurden jetzt die Verkehrsschilder aufgestellt, damit gelten die Regeln für die in der Schlossstadt neue Straßenart. „Sobald die Verkehrsschilder sichtbar montiert worden sind, erlangt die Fahrradstraße Rechtsgültigkeit“, erklärt Stadsprecher Lukas Maßen. Das ist nun geschehen. Unter dem Verkehrsszeichen Fahrradstraße sind Zusatzzeichen mit der Botschaft angebracht, dass die Straße für Autos und Krafträder frei ist. Allzugroß ist das Schilder-Trio nicht, unübersehbar sind aber an den Straßen-Anfängen große Fahrradstraße-Verkehrszeichen auf quer über die Fahrbahn reichenden blauen Flächen aufbracht.