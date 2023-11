Betreuung in den Grundschulen 99 Familien warten auf einen OGS-Platz

Wie kann sich die Stadt für den ab 2026 wirksam werdenden Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in Grundschulen wappnen, wenn bereits jetzt die Raumkapazitäten erschöpft sind und an neun OGS-Standorten Wartelisten für 99 Kinder bestehen? Vor einer großen Herausforderung steht die Stadt bei der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS). Antworten soll es in Kürze geben, wie der Erste Beigeordnete Michael Heesch im OGS-Sachstandsbericht erklärt.