Mordfall Claudia Ruf : 920 Männer geben DNA-Probe ab

Hemmerden Die Polizei zieht eine erste Bilanz der DNA-Reihenuntersuchung im Mordfall Claudia Ruf. Neben 920 Speichelproben wurden über 100 Hinweise abgegeben.

Als die Bonner Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa am Sonntag in der Hemmerdener Grundschule eine erste Bilanz über die Reihenuntersuchung zog, richtete sie sich mit einer klaren Botschaft an die Dorfbewohner: „Ich möchte den Bürgern von Hemmerden danken“, sagte sie. Die Teilnahmequote der eingeladenen Männer aus Hemmerden und Umgebung sei außergewöhnlich hoch gewesen. Von den insgesamt 1000 angeschriebenen Personen haben bislang 920 eine Speichelprobe abgegeben. „Dies ist ein überwältigendes Ergebnis“, betonte Ursula Brohl-Sowa am Sonntag. Die Polizeipräsidentin habe sich davon überzeugt, „dass die Abläufe der Ermittlungen optimal sind“ und lobte die Zusammenarbeit der Behörden in dem Fall.