Akustische Wiederbegegnung mit Hits der 80er Jahre : Musikalische Zeitreise im Museum

The Police mit Sting (Mitte) landeten Top-Hits auf Mega-Platzierung. Foto: picture alliance / Photoshot/dpa

Grevenbroich Stilprägend und unvergesslich waren die 80er Jahre. Weil sie musikalisch wichtig für ihn waren, begibt sich Kulturamtschef Stefan Pelzer-Florack jetzt auf Zeitreise. Er interpretiert Musikklassiker von Eurythmics, Police und Co.

Sie bescherten heftige Umbrüche in Politik und Unterhaltung und boten bei Frisuren, Make-up sowie in der Farbgebung von allem einen Klacks zu viel: die 1980er Jahre. Trotz Kaltem Krieg und waffenscheinpflichtigen Schulterpolstern in zuweilen gewöhnungsbedürftiger Garderobe das „Lieblingsjahrzehnt der Deutschen“, wie Stefan Pelzer-Florack eine Umfrage zitiert, bietet die Dekade einen „umfangreichen Fundus an Songs, die nur darauf warten, neu interpretiert zu werden“, führt der Kulturamtschef aus.

Stefan Pelzer-Florack als Musiker in den 80er Jahren. Foto: Stefan Pelzer-Florack

Das soll beim von ihm gestalteten Konzert passieren. „Die 80er Jahre waren für mich eine sehr prägende Zeit“, erinnert sich der inzwischen 53-Jährige. „1983 hatte ich den ersten Auftritt mit einer Band“. Der fand in der Gaststätte Dohmen in Alt-Garzweiler statt, die es „längst nicht mehr gibt“. Damals war der Bass sein ständiger Begleiter, per Mofa fand die Anreise zum Konzert statt, „die Gitarrenkoffer fest zwischen die Beine eingeklemmt“. Und auch die Gage ist unvergesslich, „fünf Biermarken gab es pro Person“.

Info „Take on me“ und weitere 80er-Jahre-Ohrwürmer Idee Aus dem Fundus berühmter Songs der 80er Jahre hat Stefan Pelzer-Florack ein persönliches Programm zusammen gestellt. Der Wesenskern der jeweiligen Komposition steht im Fokus. Zu jedem Hit erzählt er eine Story. Programm Gespielt werden Ohrwürmer von Berühmtheiten wie

U 2, Police, Eurythmics, Rod Stewart, a-ha oder Klaus Lage. Termin Mittwoch, 31. Juli, 20 Uhr, findet das „Take on me“-Konzert in der Villa Erckens statt. Karten kosten acht Euro.

Dieser kleine Gig markiert den Anfang seiner Karriere als deutscher Liedersänger: Denn weil keiner seiner Mitstreiter damals ins Mikrofon singen wollte, übernahm er auch diesen Part. Mehr als 300 Auftritte in 30 Städten folgten, heute ist der Mann zwar Kulturamtsleiter, aber beispielsweise als Stefan Strohhut sowie in der Bluegrass-Formation „Link in the Chain“ noch immer klangvoll aktiv – und lässt jetzt besagte Epoche musikalisch aufleben.

Zwischen Nicoles „Bisschen Frieden“ und dem von Genesis besungenen „Land of Confusion“ erinnert sich Pelzer-Florack an „keyboardlastige Melodien, technisch aufgemotzt“. Paradebeispiel sind Dave Stewart und Annie Lennox, die als Eurythmics für Furore sorgten. Ihr „Here comes the rain again“ will Pelzer-Florack per akustischer Gitarre besondere Melancholie und Tiefe geben – und ein bisschen über die schillernde Frontfrau berichten, über die es „so viel zu erzählen gibt“.

Auch Rod Stewart wird neu interpretiert. „Downtown train“ steht auf der Liste, das ursprünglich Tom Waits gesungen hat. „Unterschiedlicher als die beiden kann man kaum in der Zeit sein“, versucht der Musiker sich an einer eigenen Version. Die Formation Fischer Z sind für ihn ein „Sinnbild für Aufrüstungswahn“, auf das titelgebende Stück der norwegischen Band a-ha, „Take on me“, kam er durch einen gemeinsamen Auftritt mit Lesearzt Michael Dörr. Heile Arztwelten übrigens sind auch ein Phänomen der 80er – Stichwort: „Schwarzwaldklinik“ –, aber auch ein gewisser Horst Schimanski eroberte per Bildschirm die Herzen. „Faust auf Faust“ hieß der dazu passende Song, weshalb auch dessen Interpret Klaus Lage bei Stefan Pelzer-Floracks Programm eine Rolle spielt. Und weil kurz nachdem Nena ihre 99 Luftballons steigen ließ auch noch die Mauer fiel, kommt das für Pelzer-Florack „passende Lied zur Wiedervereinigung“. Das heißt „Über sieben Brücken“, wurde ursprünglich von der DDR-Band Karat eingespielt, für Westdeutschland von Peter Maffay adaptiert und thematisiert, „dass man seinen Weg gehen muss, um zueinander zu finden“. Bei der legenden Grenzöffnung übrigens war der Bassist in Berlin – und verpennte das Ereignis im Hotelbett.