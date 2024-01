Investionen ins Abwassernetz 8,5 Millionen Euro für neue Kanäle

Grevenbroich · Im Untergrund tut sich was: In mehreren Stadtteilen verlegt die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD) in diesem Jahr Abwasserkanäle, unter anderem sollen mehrere Starkregen-Probleme behoben werden. Wo gebaut wird und warum in Frimmersdorf/Neurath Spezialtechnik zum Einsatz kommt.

09.01.2024 , 04:50 Uhr

Auf der Montanusstraße werden 2024 in zwei Abschnitten neue Kanäle verlegt. Zum Teil wird auch die Straße erneuert – nötig ist es, wie deutlich zu sehen ist. Foto: Carsten Sommerfeld

Von Carsten Sommerfeld