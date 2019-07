„Sing-Pause“-Konzert in der Großsporthalle : 750 Sing-Kinder begeistern in Gustorf ihr Publikum

750 Sing-Kinder begeistern in Gustorf ihr Publikum

„Sing-Pause“-Konzert in der Großsporthalle

Gustorf Rund 750 Grevenbroicher Grundschüler hatten Spaß an der Musik bei zwei „Sing-Pause“-Konzerten. Gute Laune verbreiteten sie in der ausverkauften Gustorfer Großsporthalle.

Bei der „Sing-Pause“ kooperiert die Musikschule des Rhein-Kreises seit sechs Jahren erfolgreich mit sieben Grundschulen in Grevenbroich. Mit im Boot sind die Gebrüder-Grimm-Schule, die Katholischen Grundschulen St. Martin, St. Josef und Arche Noah, die Gemeinschaftsgrundschule Am Welchenberg, die Erich-Kästner-Schule und die Jakobusschule. Lehrkräfte der Musikschule kommen zwei Mal pro Woche in den Unterricht und erarbeiten zusammen mit den Kindern ein breites Repertoire.