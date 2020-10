Erasmus-Gymnasium in Grevenbroich : 75 Schultaschen und Schreibmaterial gesammelt

Im Foyer des Erasmus Gymnasiums stapelteen sich die Tornister für Togo. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Erasmus-Schüler spenden das Schulmaterial für Togo und zudem 2000 Euro für Afrika. Seit 2008 helfen sie so in dem westafrikanischen Land. Die Aktion in diesem Jahr werten sie als vollen Erfolg.

Von Dirk Neubauer

Für rund 2000 Euro bekommt man in Togo eine kleine Bibliothek – mit allen Büchern, Regalen und Tischen. Dieses Geld haben Schüler des Erasmus-Gymnasiums im Rahmen ihres Aktionstages für Afrika verdient. Viele gingen zum ersten Mal für Lohn arbeiten. Andere packten tüchtig mit an und sammelten Schulmaterial. Auch durch einen Artikel in der NGZ, vor allem aber durch den Einsatz der Schülervertretung und ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda kamen 75 Schultaschen und fünf große Umzugskartons voller Hefte, Stifte und Mäppchen zusammen.

Seit 2008 gibt es die Brücke vom Erasmus-Gymnasium in das westafrikanische Land Togo. Sie läuft über die AWA, die Aktionsgemeinschaft Viersen-Westafrika. Die wird auch für den zuverlässigen und sicheren Transport der Taschen und Schulmaterialien nach Togo sorgen.

Dort haben die in diesem Jahr eingesammelten Schulranzen haben bei den Kindern einen doppelten Nutzen. Nur wer solch eine Schultasche besitzt, darf zur Schule kommen. Und nur wer zur Schule kommt, bekommt auch ein Mittagsessen dort. „Plötzlich merkt man, wie verheerend eine Schulschließung im Corona-Lockdown werden kann“, sagt die betreuende Lehrerin Kerstin Wichelhaus. „Unsere Ansprechpartner in Togo sagen uns: Das Virus ist nicht so sehr unser Problem. Wir verhungern.“