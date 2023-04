Das Schlossstadion in Grevenbroich wird zur Konzertbühne Mehr als 700 Grundschüler singen das „Fest der Kulturen“ ein

Mehr als 50 Vereine, Verbände und Organisationen haben bereits ihre Teilnahme am „Fest der Kulturen“ zugesagt, das am Samstag, 17. Juni, in Grevenbroich veranstaltet wird. Von 11 bis 22 Uhr gibt es in der Innenstadt ein buntes Programm an vielen Ständen und zwei Bühnen. Den musikalischen Abschluss macht der NEW-Musiksommer mit der „Takanaka-Club-Band“.