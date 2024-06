„JeKits“ und „Singpause“ in Grevenbroich 700 singende Kinder geben ein Abschlusskonzert im Stadion

Bei strahlendem Sonnenschein zogen 700 Kinder der zehn Grundschulen singend auf die Tribüne des Stadions ein, begleitet von einer Lehrerband der Kreismusikschule mit Friedrich Stahl am E-Piano, Jonas Windscheid an der E-Gitarre und Carlo Brunn am Cajon. Beeindruckt zeigte sich das Publikum von der Darbietung: Die Kinder waren mit viel Enthusiasmus und wunderbar abgestimmten Bewegungen bei der Sache. Kaum jemand stand noch still, als das Lied „Gummibär“ im Boogie-Woogie Stil erklang.