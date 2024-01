Stadtbetriebe Grevenbroich 600 Tonnen Streusalz für Winterdienst eingelagert

In den Weihnachtsferien war es mild, doch in dieser Woche ist der Winter mit Temperaturen unter Null Grad und einigen Schneeflocken nach Grevenbroich gekommen. Damit kommt jetzt der Winterdienst mit seinen Streufahrzeugen zum Einsatz. „Die Stadtbetriebe Grevenbroich sind auf die kalten Tage bestens vorbereitet. Das Salzlager im Bauhof Noithausen ist gut gefüllt“, erklärt Stadtsprecher Lukas Maaßen. In der Salzhalle lagern rund 600 Tonnen Streusalz. Für ein „normales“ Winterjahr im Rheinland reicht das aus. Im Schnitt wurden in vergangenen Jahren circa 370 Tonnen auf die Straßen gebracht.