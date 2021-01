Grevenbroich : Angriff auf schlafende Ehefrau - U-Haft wegen versuchten Mordes

Grevenbroich Die Polizei hat einen 60 Jahre alten Grevenbroicher festgenommen. Der Mann wird des versuchten Mordes verdächtigt. Am frühen Dienstagmorgen soll er seine Ehefrau mit einem Messer schwer verletzt haben.

Gegen 4.15 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhaus im Grevenbroicher Stadtzentrum gerufen. Dort war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll der 60 Jahre alte Mann seine Ehefrau in der Wohnung mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Nachdem ein erwachsener Sohn auf den Streit aufmerksam geworden war, verließ der Verdächtige das Haus. Der 60-Jährige war zu Freunden geflüchtet und konnte dort widerstandslos durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Wie Polizeisprecherin Diane Drawe mitteilt, stand der Mann unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. „Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Informationsstand nicht“, sagt Drawe.

Hochfelder muss für Messerattacke auf seine Ehefrau fünf Jahre in Haft

Prozess in Duisburg

Prozess in Duisburg : Hochfelder muss für Messerattacke auf seine Ehefrau fünf Jahre in Haft

Vorfall in Düsseldorf

Vorfall in Düsseldorf : Mann soll Ehefrau erstochen haben – Kinder fliehen zu Nachbarn

Staatsanwältin wertet Angriff in Düsseldorf-Wersten als Mordversuch

Verdächtiger von SEK festgenommen : Staatsanwältin wertet Angriff in Düsseldorf-Wersten als Mordversuch

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 60-Jährige am Mittwoch am Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes gegen den Grevenbroicher an.