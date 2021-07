Nach heftigem Regen standen wieder Keller unter Wasser : 60 Feuerwehrleute nach Gewitter im Einsatz

Grevenbroich Nach einem Gewitter mit heftigen Regenfällen war die Feuerwehr wieder im Einsatz. Mehrere Keller mussten leergepumpt werden. Schwerpunktmäßig mussten die Helfer in Wevelinghoven tätig werden.

Noch während die Trupps das Krankenhaus erkundeten, alarmierte die Leitstelle des Rhein-Kreises Neuss weitere Einheiten der Grevenbroicher Wehr zu anderen Einsatzstellen im Stadtgebiet. Dort hatten Anwohner oder Autofahrer Überflutungen gemeldet. Speziell in Wevelinghoven standen, unter anderem am Hemmerdener Weg, An der Obermühle sowie Am Sprenger, Keller und Gebäudezufahrten teilweise bis zu 1,20 Meter tief unter Wasser. Mit Tauch- und Fahrzeugpumpen holten die Helfer die Wassermassen teils mehrere Stunden lang aus den Gebäuden.