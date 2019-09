Grevenbroicher Tierfreundin sucht passenden Hund : Zu alt für den Hund aus dem Tierheim?

Grevenbroich Fünf Katzen und zwei Hunde hat Anita Urbanczyk bereits aus Versuchslaboren, Tötungsstationen oder Tierheimen gerettet. Gerne hätte sie einen weiteren Tierheimhund. Der Wunsch bleibt ihr verwehrt – mit 58 Jahren sei sie zu alt.

Ist Anita Urbanczyk mal für sich, handarbeitet sie bevorzugt mit Stricknadeln. Aber allein ist die 58-Jährige höchst selten. Sind Ehemann oder Tochter nicht um sie herum, verbringt sie gerne Zeit mit ihrer besten Freundin Helga Schoeber. Am allerliebsten aber ist sie mit ihren Vierbeinern zusammen. „Wir haben fünf Katzen und zwei Hunde“, erzählt sie glücklich. Keines der sieben Tiere kommt vom Züchter, allesamt sind sie aus Heimen, Auffangstationen oder Laboren gerettet. Ginge es nach ihr, kämen zu den Hunden „Bonita“ und „Cooper“ noch ein weiterer. Natürlich ein Tierheimzögling. „Aber daraus wird leider nichts“, bedauert die Neukirchenerin. „Die Tierheime, in denen ich angefragt habe, sagen, ich sei zu alt für einen Hund.“

Tierlieb war sie schon als junges Mädchen. Rasch entdeckte sie vor allem ihr Herz für die Kreaturen, denen es offensichtlich nicht so gut geht. „Meinen ersten eigenen Hund habe ich vor einem Alkoholiker gerettet“, erinnert sie sich an die Anfänge 1994. Es folgten weitere fünf Zöglinge, für die sie „gerne auf jeden Urlaub verzichtet. Denn auf Flugreisen beispielsweise könnten sie nicht mit. Und in eine Tierpension würde ich meine Hunde nie geben.“