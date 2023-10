Polizeieinsatz in der Innenstadt 54-Jähriger an Bahnstraße mit Messer verletzt

Der 54-Jährige hatte eine Gaststätte verlassen, um sich Zigaretten in einem Kiosk zu kaufen. Als er gegen 19.50 Uhr aus dem Büdchen kam, soll er von mehreren Personen zunächst verbal attackiert worden sein, berichtet eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe jemand ein Messer gezogen und den Mann damit am Bein verletzt. Laut Polizei soll der 54-Jährige keine schweren Verletzungen davongetragen haben. Noch unklar ist, was der Auslöser für den Angriff in der Innenstadt war.