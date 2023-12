„Festival der Marschmusik“ in Wevelighoven 500 Musiker spielen für einen guten Zweck

Die Musiker werden im April zugunsten der Initiative „Linas Rollis“ aufspielen. Der in Jüchen-Hochneukirch beheimatete Verein baut Mini-Rollstühle, die kostenlos an die Eltern von gehbehinderten Kleinkindern abgegeben werden. „Das Geld wird dort sehr gut angelegt sein“, sagt Sebastian Kriese (37), der gemeinsam mit Stephan Göddertz als Moderator durch den Festival-Abend führen wird. Der durch den Kartenverkauf eingenommene Betrag wird – abzüglich der Kosten für Gema und Security – an „Linas Rollis“ überwiesen. Zudem wurde ein Spendenkonto bei der Volksbank Erft eröffnet. Das Ziel: „Wir hoffen auf ein fünfstelliges Ergebnis“, sagt Rainer Effertz.