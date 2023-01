Raummodule sollen Platz für die Kinderbetreuung schaffen 45 neue Kita-Plätze für die „Villa Kunterbunt“ in Gustorf

Nach der „Pusteblume“ bilden die Module in Gustorf den zweiten Schritt des aktuellen Kita-Ausbaus. Für die Erweiterungen in Kapellen und Gustorf hat die Stadt zusammen rund 1,5 Millionen Euro Kosten veranschlagt. Die Tiefbauarbeiten an der Hünselerstraße sind erledigt, Innenausbau und Möblierung stehen nun an. „Zudem sind wir dabei, qualifiziertes Personal zu finden“, sagt Maaßen. Als nächstes ist der Bau neuer Tagesstätten mit insgesamt 320 Plätzen geplant: an der Merkatorstraße (Bauherrin ist die Stadtentwicklungsgesellschaft) und in Neuenhausen (privates Bauprojekt), zudem soll in der Coens-Galerie Räume eine Kita entstehen.