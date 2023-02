Diesen Mittwochabend könnte es an der alten Kostenpflichtiger Inhalt Realschule Bergheimer Straße zum „Showdown“ kommen. Gibt das Labor nach der Untersuchung der Wasserproben grünes Licht, könnte dann Druck auf die provisorisch errichtete Trinkwasser-Notleitung gegeben werden. Hält das fragile Konstrukt, das das bei Bauarbeiten verursachte Leck in der Hauptleitung überbrückt, den Kräften stand, ist alles gut: Dann können die Wasseranschlüsse von Pascal-Gymnasium, Berufsbildungszentrum (BBZ) und AOK-Zentrum sowie von zehn Privathaushalten wieder geöffnet werden. Dann gibt es wieder fließendes Wasser. Misslingt der Inbetriebnahme-Versuch jedoch, Kostenpflichtiger Inhalt werden die Anwohner weiterhin ohne fließendes Wasser auskommen und Schüler ab diesem Donnerstag auf mobile Behelfs-Klosetts umsteigen müssen. Denn dann soll der Unterricht in jedem Fall wieder in Präsenz stattfinden.