Aus Fahrzeug befreit : 41-Jähriger bei Unfall an Kreuzung in Grevenbroich schwer verletzt

41-Jähriger bei Unfall an Kreuzung in Grevenbroich schwer verletzt

Grevenbroich Bei einem Verkehrsunfall in Grevenbroich sind zwei Menschen verletzt worden, der 41-jährige Unfallverursacher schwer. Eine 24 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Grevenbroich ist am Donnerstagabend ein 41-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug aus zunächst ungeklärter Ursache an einer Kreuzung von der Spur ab und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 24-Jährigen zusammen, wie die Polizei in Neuss mitteilte. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu.