Wieder Präsenzunterricht in Grevenbroich : 400 Testbescheinigungen am Pascal-Gymnasium ausgefüllt

Gerhard Bodewein ist Leiter des Pascal-Gymnasiums. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Schulleiter Gerhard Bodewein zog Bilanz nach dem Neustart des Präsenzunterrichts am Montag mit 980 Schülern. Viele nutzten die Möglichkeit für eine Bescheinigung des Corona-Selbsttests in der Schule. Welche Vosichtsmaßnahmen am Gymnasium gelten.