Pflanzenfreunde treffen sich in Grevenbroich Rund 40 Aussteller machen bei den Gartentagen mit

Geöffnet ist der Markt am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag, 14. Mai, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintrittspreis steht fest: Die Tageskarte wird sechs Euro kosten, für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Besuch kostenlos. Hunde sind willkommen, sofern sie an der Leine gehalten werden. Geparkt werden kann auf dem Platz der Republik und in den Parkhäusern der City. Die Veranstalter empfehlen aber eine Anreise mit dem Fahrrad.