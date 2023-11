Kunsthandwerk und kreative Geschenkideen Rund 40 Aussteller beim ersten Martinsmarkt in Hemmerden

Dass der Martinsmarkt an der Daimlerstraße 17 stattfinden wird, freut Varius-Geschäftsführer Alexander Jürgens. „Denn Handwerk wird auch bei uns großgeschrieben“, sagt er. So können die Besucher bei dieser Gelegenheit auch die in den Werkstätten hergestellten Holzarbeiten erwerben. Und noch mehr: Deko-Objekte aus Raysin und Speckstein werden ebenso zum Angebot zählen wie selbst gemachte Marmeladen und Honigspezialitäten. Zudem sollen an den Ständen auch Parfüms, Kosmetikartikel und andere Körperpflegeprodukte angeboten werden – alles aus eigener Herstellung.