Aluminiumindustrie in Grevenbroich 300 Speira-Beschäftigte fahren zu großer Strompreis-Demo nach Duisburg

Beschäftigte von Speira haben sich am Freitag an einer großen Demo in Duisburg für weitere Strompreis-Entlastungen beteiligt. Rund 300 Mitarbeiter haben sich dafür am Morgen auf dem Werksparkplatz an der B 59 versammelt, um anschließend mit sechs Reisebussen ins Ruhrgebiet zu fahren. Zur Teilnahme an der von den Gewerkschaften IG Metall und IG BCE organisierten Demo hatten die Betriebsräte des Grevenbroicher Aluminium-Walzwerks aufgerufen.