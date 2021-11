Neue Aktion in Grevenbroich : 30 Künstler stellen jetzt in Schaufenstern aus

Die Organisatoren (v.r.): Ulrike Oberbach, Anja Plöger und Nicole Schmidt-Chateau. Im Schaufenster: Waltraud Decker von der Lebenshilfe, die sich ebenfalls beteiligt. Zu erkennen sind Gemälde der Künstlerin Sabine Schneider. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die Aktion verbindet Kunst und Handel in der Innenstadt. Ziel ist es, die City zu beleben und Kunstschaffenden eine „Bühne“ zu bieten. Für den 2. Dezember ist eine Führung geplant. Was Innenstadt-Besucher erwartet.

Von Christian Kandzorra

Etliche Schaufenster in der Fußgängerzone sind nun um ein paar Farbtupfer reicher: Zu sehen sind dort die Werke von Künstlern. In zunächst 34 Geschäften stellen rund 30 Mitglieder dreier Grevenbroicher Gruppen (Erckens, Dielämmer und E1) einzelne Werke aus. Die Idee: Kunst und Handel sollen miteinander verbunden werden. „Man braucht nicht immer große Feste, um in der Innenstadt etwas zu bewegen“, sagt Nicole Schmidt-Chateau (Oui), die mit Anja Plöger (Küchen Ambiente) an der Spitze der neu gegründeten Interessengemeinschaft für den Handel in Grevenbroich steht.

Die Idee kam von Ulrike Oberbach, die sich vielfältig für ihre Heimat engagiert – und nun zwischen Künstlern und Händlern vermittelt hat. Die Idee war entstanden, nachdem die Ausstellung bunt bemalter Kunst-Hühner in einzelnen Geschäften ausgelaufen war. Die Kunst-Hühner stammten aus einer Aktion, die ursprünglich in der Südstadt gestartet war – dem Stadtteil, in dem Oberbach zu Hause ist.

Das Schaufenster von „Kulartz“ an der Kölner Straße schmücken nun diese Skulpturen der Künstlerin Ursula Gabler. Foto: Kandzorra, Christian

Info Kunstführung am „langen Donnerstag“ Führung Wer mehr über die einzelnen Werke der rund 30 beteiligten Künstler erfahren will, kann sich einer Führung durch die City anschließen, die für Donnerstag, 2. Dezember, 18 Uhr, geplant ist. Um Anmeldung an ulrikeoberbach@t-online.de wird gebeten. Sie informiert auch über die dann geltenden Corona-Regeln. Geschäfte Einzelhändler in der Innenstadt wollen am 2. Dezember bis 21 Uhr öffnen.

Statt Hühner sind nun Kunstwerke unterschiedlicher Art zu sehen. Die Bandbreite reicht von Skulpturen über Fotografien bis hin zu abstrakten Gemälden. In den nächsten Tagen sollen die letzten Schaufenster mit Kunstwerken ausgestattet werden; die Aktion ist zunächst für den Dezember geplant. Oberbach, Plöger und Schmidt-Chateau können sich aber vorstellen, das „Grevenbroicher Kunst-Schaufenster“ über den Jahreswechsel hinaus in der City zu etablieren. „Es geht um die Lebendigkeit in der Stadt“, sagen sie unisono.

Dass nun Kunstwerke etliche Schaufenster in der Innenstadt zieren, spricht sich schnell herum. Viele fragen sich, was es damit auf sich hat. Aufklärung schaffen nicht nur Flyer, die in mehreren Geschäften ausliegen: Für den 2. Dezember planen die City-Händler einen „langen Donnerstag“, an dem die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet haben sollen. Um 18 Uhr möchten Ulrike Oberbach und die Künstlerin Janne Gronen durch die Innenstadt führen, die einzelnen Werke erklären und dabei auch auf die Vita des jeweiligen Künstlers eingehen. Mehrere Geschäfte sollen angesteuert werden, auch das Fräuleinswunder und das Haus Portz sollen besucht werden. Dort wird ebenso Kunst zu sehen sein wie am fast fertig umgestalteten Synagogenplatz: Für einen noch leerstehenden Geschäftsraum dort plant der Künstler Gereon Riedel eine Installation.

„In vielen Geschäften, die sich an der Aktion beteiligen, werden dann auch Künstler anwesend sein“, sagt Anja Plöger von der Interessengemeinschaft. Laut Ulrike Oberbach habe es „nur einen Nachmittag“ gedauert, Geschäftsleute in der City von der Teilnahme zu begeistern. Die meisten seien schnell überzeugt gewesen. Doch es eignen sich nicht alle Geschäfte: Manche Filial-Betreiber konnten sich wegen eigener Auflagen nicht beteiligen – und manche Geschäftsleute haben schlicht keinen Platz für Kunst, weil sie etwa eine aufwendige Weihnachtsdeko installiert haben.

Die Mayersche Buchhandlung zeigt zwei große Werke des Künstlers Stefan Fredebeul. Foto: Kandzorra, Christian

Eine Ausnahme ist die Mayersche Buchhandlung. Sie zeigt zwei große Bilder des Künstlers Stefan Fredebeul. Betrachter sollten die abstrakten Formen und Farben auf sich wirken lassen. Gleiches gilt für die Skulpturen von Ursula Gabler, die bei „Kulartz“ an der Kölner Straße ausstellt. Hier lohnt es sich, genauer hinzusehen: Es lässt sich einiges entdecken. Bunt wird es im Schaufenster des Tui-Reisebüros: Dort zeigt Janne Gronen zwei ihrer hochformatigen Gemälde. In der Erft-Apotheke einige Meter weiter ist ein Werk des früheren Beuys-Schülers Jürgen Holitschke zu sehen, der sich in seinen Werken unter anderem mit Fahrrädern auseinandersetzt. So sind dort die Formen mehrerer Lenker zu erkennen.