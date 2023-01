Tempo-Kontrollen in Grevenbroich Verkehrsschild fehlt – 27 geblitzte Autofahrer müssen nicht zahlen

Pech gehabt, hat er sich gedacht, als es plötzlich blitzte. Mit 76 km/h rauschte Gerald Schneider am 21. Juni vergangenen Jahres am Radar-Anhänger der Stadt vorbei, als er in Höhe der neuen Feuerwache in Richtung Barrenstein unterwegs war. In diesem Abschnitt der Wevelinghovener Straße ist lediglich Tempo 50 erlaubt. Klar, dass Schneider für seine allzu zügige Fahrt einige Monate später eine saftige Quittung in Form eines Knöllchens erhielt. Warum der Rommerskirchener trotz der überhöhten Geschwindigkeit weder ein Bußgeld zahlen noch einen Punkt in Flensburg kassieren musste.