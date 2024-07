Nächtliche Jubelparty in Grevenbroich 250 Türkei-Fans feiern nach EM-Spiel auf Kreisverkehr

Fußballfans haben am späten Dienstagabend in Grevenbroich den Einzug der türkischen Mannschaft ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft gefeiert. Wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde erklärte, versammelten sich nach Abpfiff Schätzungen zufolge 250 Menschen am Kreisverkehr Bahnstraße/Rheydter Straße unweit des Platzes der Deutschen Einheit, um den 2:1-Sieg der Türkei gegen Österreich zu zelebrieren. Dabei wurde laut Musik gehört.