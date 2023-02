Streit in Grevenbroich eskaliert 24-Jähriger fügt zwei Jugendlichen Schnittverletzungen im Gesicht zu

Grevenbroich · Zwischen drei Personen ist am Ostwall in Grevenbroich ein Streit entfacht. Zwei Jugendliche mussten mit Schnittverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Auseinandersetzung in Grevenbroich derart eskaliert.

28.02.2023, 12:04 Uhr

Die Polizei ermittelt in dieser Sache. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Zwischenfall am Montag, 27. Februar, gegen 12.30 Uhr. Ein 24-Jähriger aus Grevenbroich soll zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche mit einem Messer oder einer Schere im Gesicht verletzt haben und anschließend geflüchtet sein. Nach dem Tatverdächtigen wurde gefahndet - er konnte schließlich festgenommen werden. Ein mögliches Motiv: Ein bereits zurückliegender Streit zwischen den beteiligten Personen. „Es geht ihnen darum, Macht zu zeigen“ Kriminalität im Bahnhofsviertel Grevenbroich „Es geht ihnen darum, Macht zu zeigen“ Die Jugendlichen erlitten Schnittverletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Gruppe prügelt 24-Jährigen auf Kreuzung blutig Um 18.30 Uhr in Grevenbroich Gruppe prügelt 24-Jährigen auf Kreuzung blutig Die Ermittlungen der Kripo wegen gefährlicher Körperverletzung dauern derzeit an. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich zu melden. Es ist nicht der erste Zwischenfall in Grevenbroich - in der vergangenen Zeit häufen sich diese Fälle. Erst kürzlich prügelte eine Kostenpflichtiger Inhalt Gruppe einen 24-Jährigen in Grevenbroich blutig.

(NGZ)