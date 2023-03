Schüler am Ostwall angegriffen Jugendliche mit Schnitten im Gesicht verletzt

Am Dienstag Nachmittag wandte sich Bürgermeister Klaus Krützen über die Sozialen Medien per Videobotschaft an die Grevenbroicher. Die zunehmende Häufung von Gewaltdelikten in der Innenstadt sei nicht zu leugnen – „das lässt uns nicht kalt“, sagte der Verwaltungschef. Die Stadt habe reagiert, sie sei einerseits in einem ständigen Austausch mit der Polizei. Andererseits habe sie den 2018 gegründeten Ordnungs- und Servicedienst (OSD) – der aber keine polizeilichen Befugnisse habe – von ursprünglich zwei auf aktuell neun Stellen ausgebaut.